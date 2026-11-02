Na Melari več kot 2000 ljudi brez zdravnika

Melara je ostala brez zdravnika. Vincenzo Moretti, ki je paciente sprejemal v Ulici Pasteur, je od nedelje v pokoju, na vratih ordinacije je ostalo le obvestilo z zahvalami vsem, ki so mu v teh letih zaupali. »Tu živi veliko starejših, oseb z gibalnimi težavami, veliko jih nima avtomobila. Zdravnik na tem koncu Trsta je nujno potreben,« je na sobotnem shodu, na katerem se je zbrala trideseterica prebivalcev, dejal občinski svetnik Demokratske stranke Luca Salvati. Protestniki so od zdravstvenega podjetja Asugi zahtevali, naj ukrepa in priskrbi novega družinskega zdravnika, od občine in družbe za socialna stanovanja Ater pa, da novemu zdravniku zagotovita ustrezne pogoje za njegovo delo, tudi možnost brezplačne uporabe ambulante na Melari.

Besede Salvatija je s statistikami podprl Stefano Borini, predstavnik sindikata upokojencev SPI CGIL. Kot je dejal, na Melari živi med 2000 in 2500 stanovalcev. Skoraj 40 odstotkov, med 750 in 940 ljudi, ima več kot 65 let. Veliko je invalidov na vozičku ali z drugimi gibalnimi težavami, temu gre prišteti še dejstvo, da mnogi nimajo avtomobila oziroma si ga ne morejo privoščiti. Do zdravnika morajo tako z javnim avtobusnim prevozom.

Svojo jezo je novinarjem izrazila tudi gospa Ornella, starejša prebivalka Melare, ki mora k zdravniku v Rojan, z invalidnim možem in avtobusom, za slabo uro vožnje. Sogovornica je dejala, da ima občutek, da Melaro vsi zanemarjajo. Omenila je tudi nekega tržaškega družinskega zdravnika, ki naj bi zahteve prebivalcev Melare na Facebooku komentiral, češ da si noben zdravnik ne želi delati v Bronxu, pri čemer je tržaško mestno četrt primerjal z okrajem v New Yorku, ki ga povezujejo s kriminalom in socialno degradacijo.