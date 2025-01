Na motorju ali za volanom zagotavlja varnost 52 redark in redarjev

V krogu lokalne policije ga imenujejo Repartone. Gre za motorizirano enoto lokalne policije, ki šteje danes 52 redarjev in redark, ki opravljajo svoj posel na motorju ali za avtomobilskim volanom.

Do leta 1970 se lokalna policija za svoje dejavnosti ni posluževala vozil, leto pozneje je prva skupina redarjev dobila vozilo, od tod tudi ime »motorizirana enota«. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa so vozila dobili tudi ostali člani lokalne policije, je zbrane v mestni hiši nagovorila občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo.

Vse več je mladih, saj so se zlasti v to enoto vključili ti, ki so leta 2023 prestali razpisno preizkušnjo. Na tržaških ulicah je danes v vsaki izmeni sedem patrulj, vključno z večerno/nočno izmeno, ki je na terenu do 2. ure zjutraj.

Motorizirana enota ima 8 motorjev in 12 vozil. Kader je visoko usposobljen: ob nadzoru prometa in preiskavah v primeru prometnih nesreč, morajo redarji najprej vzpostaviti varnost vseh udeležencev v prometu.

