Na novem krožišču pomanjkljivi smerokazi

Na novem krožišču v Sesljanu ni vedno jasno, kam je treba zaviti ali na katere znamenitosti bo voznik naletel, če bo zavil v določeno smer. Svetnica Mariza Skerk (Demokratska stranka) je na včerajšnjem zasedanju devinsko-nabrežinskega občinskega sveta opomnila, da so tamkajšnji prometni znaki pomanjkljivi. »Kdor prihaja iz Nabrežine ali Vižovelj zelo težko pravočasno opazi smerokaz za Trst. Nedvomno je krožišče mnogo pripomoglo na področju prometne varnosti. Na tem mestu se je namreč prej zgodilo veliko več nesreč. Nekatere plati pa je treba izboljšati,« je razložila v svetniškem vprašanju.

To pa ni še vse. Svetnik Igor Gabrovec iz vrst liste Skupaj je opozoril, da so julija po koncu infrastrukturnih del spet namestili vso prometno signalizacijo, ki so jo začasno odstranili. Zmanjkal je dvojezični turistični smerokaz spomenika bazoviškim junakom, smerokaz za Vižovlje pa je zgrešen.