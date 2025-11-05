Na Obalni cesti trčila avtomobil in motor

Na Obalni cesti sta pod Križem v križišču z Ulico Piccard, ki pelje v Brojnico, okrog 14.45 silovito trčila avtomobil in motor. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, zdravniški avtomobil, gasilci in policisti. Motorist in potnik na motorju sta se poškodovala in so ju reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njuno življenje naj ne bi bilo ogroženo. Na motorju je nastala večja gmotna škoda. Avtomobil je po trčenju zapeljal v varnostno ograjo. Promet je prehodno bil oviran.