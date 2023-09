Na občinskem ozemlju si je uredil pašnik

Oddelek sodne policije tržaške lokalne policije je ovadil 52-letnega G.R., ki si je nezakonito prisvojil 12 hektarjev gozda v lasti tržaške občine ob kolesarski stezi Cottur. To območje je moški zajezil z električnim pastirjem in na njem izvajal kmetijske aktivnosti. S tem dejanjem je med drugim onemogočal prost prehod na številne poti ob stezi Cottur.

Lokalni policisti so s preiskavo, ki jo je vodilo tržaško tožilstvo začeli pred enim letom na podlagi številnih prijav občanov. Najprej je tržaška občina 52-letnika obvestila, da mora zapustiti območje, ker pa tega ni storil, je preiskovalni sodnik avgusta izdal odlok za zaseg območja, za kar je poskrbela lokalna policija.

G.R. so ovadili na prostorsti zaradi invazije na ozemlje. Živali, za katere je skrbel in za katere so veterinarji zdravstvenega podjetja Asugi ugotovili, da so v dobrem zdravstvenem stanju, pa trenutno ostajajo na tem območju. Zanje skrbijo prostovoljci, ki jih spremlja lokalna policija.