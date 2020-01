Na obisku pri bivšem predsedniku Urugvaja Pepeju Mujici

»Na začetku januarja sem se potepal po Urugvaju in odločil sem se, da obiščem bivšega predsednika te republike. José Mujica, bolje poznan tudi kot El Pepe, je 85-letni starček, ki živi dobesedno med polji, nekaj kilometrov od glavnega mesta Montevideo,« je Jakob Terčon začel zapis o svojevrstnem srečanju, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

V njegovo domovanje sem se napotil 9. januarja okoli enajste ure zjutraj. Ko sem prispel k vhodu, me je ustavil policaj, ki je bil na straži. Povedal mi je, da je El Pepe že sprejel nekega Brazilca in bo težko sprejel še koga. Svetoval mi je, naj se vrnem naslednjega dne bolj zgodaj. Počakal sem dobri dve uri, v družbi dveh starejših Mehičanov. V tem času so se pripeljali trije avtomobili z ljudmi, ki bi ga radi srečali, a so vsi takoj odšli, ko jih je stražar obvestil, da El Pepe danes obiskovalcev ne sprejema več. Okoli dveh sem tudi sam odkorakal do prve avtobusne postaje. Naslednjega dne sem prišel pred deveto uro in pred vhodom sta že čakala Mehičana in Urugvajec, ki dela v Buenos Airesu. Ko je Mujica zaključil pogovor z nekim poslancem, nam je stražar povedal, da nas bo sprejel vse skupaj. Bil je preprosto oblečen: nosil je črne športne copate, črno trenirko s hlačnicami, zavihanimi malo nad petami in svetlomodro umazano srajco. Pogovor je potekal v španščini, čeprav sem sam govoril bolj improvizirano mešanico španščine in portugalščine, t.i. portuñol. Vendar smo se vsi razumeli.