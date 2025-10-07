Na območju pod Kontovelom divji prašiči uničili veliko pridelka

Navadne mreže za zaščito vinogradov in drugih zemljišč ne zadostujejo več. Na območju pod Kontovelom so nekateri pridelovalci zaradi vdiranja divjadi na parcele izgubili skoraj celoten pridelek. »Divjad je letos začela jesti še nezrelo grozdje in ne pomnim, da bi se nekaj takega že kdaj zgodilo. Problem so divji prašiči, pa tudi srne in jazbeci, ki v gozdu očitno nimajo dovolj hrane in vode. Iščejo jo povsod, zato je treba biti še posebej pozorni in zemljišča zagraditi z elektro-varjenimi mrežami, takimi, kot se uporabljajo v gradbeništvu,« je povedal Marko Rupel, ki goji trte v kontovelskem bregu. »Jaz in sosed sva letos trgala, drugim, ki obdelujejo zemljišča ob najinih, je v rokah ostalo le kakih deset odstotkov pridelka. Situacija je katastrofalna,« je potrdil Dejan Šemec, ki trte goji tako v bregu kot v Prečniku.

Čeprav so kmetovalci v kontovelskem bregu v prejšnjih letih že večkrat opozorili na vdiranje divjadi v vinograde, so letos tu zabeležili nadpovprečno škodo. Opazili so tudi, da se okrog vinogradov kot tudi po vasi potika vse več divjih prašičev. Ti so nekaterim dodobra uničili vrtove, zato so prebivalci Kontovela, Proseka in okoliških vasi pred kratkim podpisali peticijo, ki je romala v rajonski svet, z zahtevo, naj se proti izrednemu stanju primerno ukrepa, in o kateri smo v Primorskem dnevniku poročali v minulem tednu.

Peticija pa je pritegnila pozornost lovca in namestnika direktorja lovske družine Prosek - Kontovel Sergija Štoke, ki ima pod nadzorom ravno lovsko območje pod Kontovelom. Tu je pred enim letom nehal loviti, je povedal za Primorski dnevnik, ker mu je lastnik tamkajšnjega zemljišča celo uničili lovsko prežo. Drug domačin pa mu je prepovedal lov na svojih parcelah, ki so tik pod vasjo, je pojasnil in ocenil, da je verjetno tudi umik lovcev s tega območja poostril kritične razmere v zvezi s prekomerno prisotnostjo divjadi. Na težave, s katerimi se spopadajo na Kontovelu, pa vplivajo tudi splošne omejitve, ki prepovedujejo lov v določenih obdobjih v letu in dnevnih v tednu.