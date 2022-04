Na območju Proseške Postaje bo nastala nova tržaška tržnica

Novo logistično središče Prosecco Fresh Hub na Proseški Postaji bi lahko luč zagledalo čez dve leti ali dve leti in pol. Tako upa predsednik tržaške pristaniške uprave Zeno D’Agostino, ki je pojasnil, da bo časovnica odvisna od pridobitve javnih sredstev. Za uresničitev ambiciozne 58 milijonov in pol evrov vredne naložbe ciljajo namreč zlasti na slednje, pa naj bodo to državni ali evropski prispevki. Gre vsekakor za sredstva, na katera so se v preteklosti že marsikdaj obrnili za druge načrte. Ko bodo lahko le zabrneli stroji, pa bo za predsednika težji del ambicioznega projekta mimo.

Središče svežih izdelkov kmetijsko-živilske industrije, ki bo zraslo na zgornjem delu Proseške Postaje ob železnici, ni mačji kašelj. Raztezalo se bo na 155.600 kvadratnih metrih in obsegalo novo tržaško zelenjavno tržnico ter 18.000 kvadratnih metrov veliko hladilno skladišče za sveže sadje in zelenjavo,v katerem bodo blago hranili na 20.000 paletih z nadzorovano temperaturo. Ob njiju je predvideno še 3000 kvadratnih metrov logističnega območja. V selitvi tržnice, ki trenutno domuje na tržaškem mestnem nabrežju, z zgodovinske lokacije v mestu na Kras ne vidi posebnih težav, prej prednosti: »Bolje in učinkoviteje bo povezana s cestnim omrežjem kot doslej. Same reakcije grosistov so pozitivne. Z nami so prišli tudi v Berlin, kjer smo pred enim tednom na svetovnem sejmu za poslovanje s svežim sadjem in zelenjavo Fruit logistica predstavili načrt. Sicer pa bo tržnica le manjši del obsežnega projekta. Predel, kjer bo nastala, bomo prepustili podjetnikom oziroma trgovcem na debelo, ki bodo sami presodili, kako ga najbolje izkoristiti.«

Zakaj ravno Proseška Postaja? Šlo je za strateško odločitev. V Pristaniškem sistemu vzhodnega Jadrana namreč stavijo na železniške povezave, je spomnil sogovornik.