Na območju Rilkejeve steze iščejo pogrešanko

Gasilci iz Trsta, Gorice in Pordenona, gorski reševalci in prostovoljci civilne zaščite se na območju Sesljana ukvarjajo z iskanjem pogrešane ženske. Ker so ugotovili, da se je njen telefon nazadnje povezal z bazno postajo v naselju Portopiccolo, se je iskanje videmske obrtnice in oblikovalke Marine Buttazzoni, ki je odšla od doma pred dobrimi desetimi dnevi, osredotočilo na območje med Sesljanom in Rilkejevo stezo, ki ga preletava tudi helikopter. Nazadnje je pogrešanka 17. januarja dejala materi, da se odpravlja v Trst, odtlej pa je izginila v neznano.