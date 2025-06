Na območju Stare mitnice nasilje v družini in pretep v baru

Na ulici je moški pretepal žensko, pred vhodom v bližnji lokal pa sta se pretepala dva moška. Do obeh nasilnih dejanj je prišlo na območju Stare mitnice, zgodili pa sta se skoraj hkrati, je sporočila tržaška občinska odbornica Caterina de Gavardo. V obeh primerih sta uspešno posredovali patrulji lokalnih policistov, ki sicer izvajata nadzor nad območjem, kjer je že v preteklosti večkrat prišlo do podobnih dogodkov, so sporočili z občine.

V prvem primeru je šlo za nasilje nad žensko, ki ga je moški izvajal v Ulici Settefontane. Lokalne policiste, ki so se odpravljali na pomoč drugi patrulji v bar, kjer je potekal pretep, so nekateri mimoidoči ustavili in usmerili proti Ulici Settefontane. Tu so lokalni policisti hitro ugotovili identiteto nasilnega moškega, ki jim je bil že znan zaradi izvajanja družinskega nasilja. Moški je poskusil pobegniti, slekel si je majico, da ga ne bi opazili. Policisti so ga prijeli in ga aretirali ter odpeljali v tržaški zapor.

Medtem je pred vhodom v bližnji lokal na Trgu Perugino potekal pretep med moškima. Ropot prevrnjenih stolov in mizic je pritegnil pozornost druge patrulje, ki je v bližini bara izvajala nadzor proti uporabi in razpečevanju mamil. Z njimi je bil tudi policijski pes Conan, belgijski ovčar malinois, ki je pred kratkim okrepil vrste tržaške lokalne policije. Ustavitev nasilja ni bila enostavna. Domnevnega napadalca, ki se jim je močno upiral, so naposled uspeli imobilizirati in so ga odpeljali na poveljstvo, kjer so ga ovadili na prostosti zaradi pretepanja in upiranja uradni osebi.