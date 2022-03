Na odkrivanje filmskih biserov iz preteklosti

Prezgodaj, prepozno. Pod tem geslom se od danes (ponedeljek, 21. marca) do petka, 26. marca vrača dvajseti mednarodni filmski festival I mille occhi (Tisoč oči), ki ga od samega začetka vodi ustanovitelj Sergio M. Grmek Germani. Gre za izredno pomladansko različico, s katero hočejo nadoknaditi lanski prisilni premor zaradi pandemije novega koronavirusa. To bo pa tudi nekakšen uvod v običajne tirnice, za september so že napovedali 21. festival.

Dogodki bodo prva dva dneva potekali v kinodvorani Ariston, zadnje tri pa v gledališču Miela. Program sta oblikovala nemški filmski kritik Olaf Möller in direktor tednika Film Tv Giulio Sangiorgio, ki sta želela nadaljevati po poti odkrivanja filmskih skrivnosti preteklosti z mednarodnim pogledom in s posebno pozornostjo do eksperimentalnih del. Pomembno besedo je imel še organizacijski direktor Simone Starace.

Nagrado Anno Uno sta si tokrat izborila Danièle Huillet (posthumno) in Jean-Marie Straub, dva izmed najbolj znanih režiserjev v filmski zgodovini, ki se pojavljata v kar štirih filmskih sklopih. Umetnost po drugi svetovni vojni – tako Möller – si je brez tega para težko predstavljati, saj predstavljata sam vrh avantgarde. Med letoma 1961 in 2008 sta skupaj podpisala natanko trideset filmov. Posebno priznanje Anno Uno pa so dodelili še Elisabetti Sgarbi za njeno neutrudno delo na založniškem področju. Predstavili bodo tri knjige njene založbe La nave di Teseo. To so L’acquario di quello che manca Enrica Ghezzija, L’Italia di Dante – Viaggio nel Paese della »Commedia« Giulia Ferronija in Walt Disney – Prima stella a sinistra Mariuccie Ciotta, ko bodo vrteli tudi priložnostni izbor Disneyjevih risank.

Poklonov pa še ni konec, saj bo na festivalu posebno mesto zasedala tudi znana italijanska pevka Ornella Vanoni. Režiserka Elisa Fiksas bo predstavila dokumentarni film Senza fine. Predvajali pa bodo tudi filma Non si sevizia un paperino Lucia Fulcija z njeno pesmijo ter I viaggiatori della sera Uga Tognazzija, v katerem je sama nastopila kot igralka.

Ob 700-letnici smrti očeta italijanske književnosti Danteja Alighierija je svoje mesto dobilo več njemu posvečenih del. Na velikem platnu bo denimo zaživel prvi celovečerec, ki so ga posneli v Trstu. Delo La statua vivente podpisuje Camillo Mastrocinque, restavrirala pa ga je furlanska kinoteka Cineteca del Friuli. Skok v preteklost Trsta so organizatorji omogočili s predvajanjem filmov, pri katerih je sodeloval Tino Ranieri, velikan med tržaškimi filmskimi kritiki. Program je zelo obširen, v celoti je dostopen na spletni strani www.imilleocchi.com.