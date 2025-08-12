Torek, 12 avgust 2025
Na odprtem morju pri Barkovljah reševali dekleti na supu

Pihala je burja, ki ju je odrivala vse dlje od obale

Spletno uredništvo |
Trst |
11. avg. 2025 | 19:48
    Reševalni čoln obalne straže (OBALNA STRAŽA)
Reševalni čoln obalne straže je danes ob 17.50 posredoval na odprtem morju pred Barkovljami, kjer sta se dekleti na supu znašli v težavah. Zmerna burja, ki je pihala s sunki do okrog 50 kilometrov na uro, ju je odrivala vse dlje in se nista utegnili vrniti na obalo. Pripadniki obalne straže, ki so že itak bili v bližini, ker so nadzorovali območje pri Miramaru, so ju kmalu dosegli in jima pomagali ter pomirili. Dekleti sta bili namreč prestrašeni, toda na srečo v dobrem zdravstvenem stanju. Prepeljali so ju do barkovljanskega portiča, kjer sta se izkrcali.

Obalna straža sporoča, da bo v velikošmarnskem tednu zaradi povečanega števila kopalcev in čolnarjev vseskozi nadzorovala Tržaški zaliv, pri čemer pa priporoča pred odplutjem predhodno preverjanje vremenskega stanja in meteoroloških napovedi.

