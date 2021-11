Na odprtem morju pri Barkovljah rešili deskarja

Pripadniki obalne straže so danes zgodaj popoldne rešili deskarja, ki se je znašel v težavah na odprtem morju približno miljo od barkovljanske obale. Presenetila ga je burja, ki se je v popoldanskih urah okrepila in v sunkih dosegala hitrost do okrog 60 km/h, pri čemer se ni uspel vračati proti kopnemu. V daljavi ga je opazil sprehajalec, ki je poklical na »modro« telefonsko številko 1530 za alarme na morju. Iz luške kapitanije so na kraj preusmerili motorni čoln obalne straže. Pripadniki obalne straže so na kraju oskrbeli izčrpanega 60-letnega tržaškega deskarja, ki je bil sicer v zadovoljivem zdravstvenem stanju. Prepeljali so ga na sedež jadralnega kluba SVBG. Ob izkrcanju se je njegovo zdravstveno stanje še izboljšalo in ni potreboval zdravstvene pomoči.