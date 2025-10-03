Na odru domišljije, ki spodbuja k razmisleku

Gledališče Miela stopa v novo sezono kot prostor za domišljijo - to je tudi rdeča nit, ki povezuje zajeten program in usmerja umetniške in kulturne odločitve. O tem, kar čaka obiskovalce letos v teatru na nabrežju, je zbrane na odru gledališča seznanil predsednik Enzo D’Antona. »Naj bo teater prostor za domišljijo, pa tudi za razmišljanje in za informiranje, za izmenjavo mnenj in sodelovanje,« je dejal, saj domišljija odpira perspektive, aktivira poglede in ustvarja povezave - in gledališče skuša na tak način graditi nove oblike kulturnih odnosov z mestom in okolico.

V okviru projekta Pequod -poti literature in novinarstva, bodo srečanja posvečena aktualnosti in »boju proti nečlovečnosti«. 16. oktobra bo gost Ezio Mauro z odrsko priredbo svoje knjige Il segreto di Lenin. 28. oktobra pa bodo gostili novinarja Antonia Caiazzo z Una storia scomoda o grozodejstvih italijanske vojske v Albaniji, predvajali bodo tudi film, ki je nastal leta 1983 z režiserjem Lucianom Tovolijem. 10. novembra bodo obeležili 50-letnico Osimskih sporazumov.

Aktualnost je tema tudi niza S/paesati: 18. novembra bo oder posvečen predstavi-pričevanju A come Srebrenica, 19. novembra pa predstavi Pazi snajper; 20. novembra se bodo z gledališkim branjem Sulle tracce di Alex spomnili 30-letnice smrti Alexa Langerja, 21. novembra pa bo gledališko-novinarski projekt Odissea minore predstavil dogajanje na meji z mladoletnimi brez spremstva.

Brez komičnosti v Mieli ne gre. Svoje humorne poglede na trpki vsakdan bodo ponudili člani skupine Pupkin Kabarett (10. novembra Dazi nostri), stand-up komiki, predstave iz niza Nuove scritture (Luigi Orsini 9. in 10. oktobra Topolini), performanse skupine Artifragili (5. in 6. novembra Chenesaradinoi), Laura Bussani z ženskimi problemi (Il collo mi fa impazzire, 5., 6. in 7. decembra) ali Stefano Dongetti s svojim ironičnim Obsoleto (11.-13. december).

Na spletni strani www.miela.it najdete vse datume in nastopajoče ter informacije o vstopnicah.