Na ogled mala slovenska geometrija

Male geometrije, skupinska tematska razstava slovenskih likovnih umetnikov, ki je bila prvič na ogled v Poreču, je tokrat v Trstu, v galeriji DoubleRoom, v nekoliko okrnjeni obliki na ogled še do 23. junija (med 17. in 19. uro). Razstavo sta organizirala Kulturno društvo za umetnost KONS v sodelovanju z galerijo in s podporo Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Trstu.

Kustos Denis Volk je opravil izbor umetnikov, skupno 25, ki prihajajo iz širše zajetega slovenskega prostora, pripadajo različnim generacijam, razlikujejo se po pristopu, kar omogoča zajeti na en mah razvoj abstraktne zvrsti v času. Razstava zaobjema zato razpon od leta 1924, ko je Avgust Černigoj prvič predstavil v Ljubljani svoja konstruktivistična dela, vse do današnjih dni. Prav reprodukcija Černigojevega konstruktivističnega objekta iz leta 1924 nakazuje odsev avantgarde. Medtem ko je eklektični tržaški avantgardist v času nenehno preizkušal nove poti, je ostal Eduard Stepančič zavezan konstruktivizmu in naprej razvijal abstrakcijo, kot izpričuje njegova Programirana risba iz 70. let.