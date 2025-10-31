Na Opčinah bi omejili težka vozila

Problem težkih vozil, ki prehajajo opensko vaško središče, je vse bolj občuten. Avtobusi in tovorna vozila se pojavljalo še posebej v Narodni ulici in na Dunajski cesti, na kar so prebivalci vasi večkrat opozorili predstavnike v vzhodnokraškem rajonskem svetu, ki si prizadevajo za uresničitev načrta za izboljšanje prometne varnosti. O tem je bil govor na ponedeljkovi seji rajonskega sveta, gre za delo, ki ga vodi koordinator odbora za urbanizem v rajonskem svetu Roberto Mandler (Lista Punto franco), je povedala predsednica rajonskega sveta za vzhodni Kras Nives Cossutta (Demokratska stranka).

Gradili bi novo krožišče

Rajonski svetniki si prizadevajo za izgradnjo krožišča med Dunajsko cesto in Bazoviško cesto, kjer je promet večkrat gost in zaustavljen. Pa tudi za namestitev hitrostnih ovir ali druge ustreznejše opreme ob vhodu v vas. »Predvsem na cesti, ki s Fernetičev vodi v opensko vaško središče, kjer nekateri vozniki zelo pritiskajo na plin,« je povedala Cossutta in pristavila, da se podobne težave pojavljalo tudi na cesti med Opčinami in Bani.