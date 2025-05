Na Opčinah bodo zacvetele tudi zelenice in krožišča

Konzorcij Skupaj na Opčinah, tržaška občina in kulturno društvo Marino Simic v sodelovanju z Združenjem za zaščito Opčin in podporo Zadružne kraške banke Trst Gorica prirejajo tudi letos natečaj Opčine v cvetju. Po lanskem uspehu, ko je bilo sodelujočih več kot 60, pričakujejo organizatorji dober odziv.

Od jutri dalje bodo namreč sprejemali prijave v cvetličarni Bucaneve, openski semenarni in v trgovini Roberta. Udeležencem bodo izročili tablo, ki jo morajo nato postaviti na cvetno umetnino, s katero bodo tekmovali. Razdeljeni bodo v štiri kategorije, to so javni prostori (trgovine, bari, restavracije, pisarne, šole in društva), balkoni in pročelja, vhodi in stanovanjske hiše, vrtovi ter – letošnja novost, ki jo je na včerajšnji predstavitvi natečaja napovedala predsednica konzorcija Nadia Bellina –, zelenice, krožišča in peš cone. Ocenila jih bo strokovna žirija, ki bo med 1. in 30. junijem opazovala značilnosti zelenih dekoracij ter pri tem upoštevala, kako se prilegajo okolju, v katero so postavljene.