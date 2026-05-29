Zbor Penne Nere iz Aoste poje slovenske pesmi (VIDEO)

Verzi Srečka Kosovela so včeraj odmevali tudi v Aosti v gledališču Splendor. Ne gre za načrtovan poklon kraškemu pesniku ob 100-letnici njegove smrti, ampak za naključje.

Te dni se namreč pod najvišjimi vrhovi Alp odvija zborovska in folklorna revija Assemblea dei cori e dei gruppi folkloristici valdostani. Na četrtkovem koncertu v mestnem gledališču je nastopil tudi zbor Coro Penne Nere, ki ima v svojem repertoarju dve slovenski pesmi. Zapeli so pesem Nos Hrabroslava Volariča in Kraško jesen, ki jo je po Kosovelovih verzih uglasbil Alojz Srebotnjak. Po prvi pesmi so posebej povedali, da je na sporedu še ena slovenska, z verzi Srečka Kosovela, za katerega letos poteka 100-letnica smrti.