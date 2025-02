Na Opčinah nočejo mladih migrantov v centru vasi

V domu za prvi sprejem mladoletnih tujih državljanov, ki ga socialna zadruga La Quercia odpira v prihodnjih mesecih v bližini Nanoškega trga na Opčinah, bodo sprejemali največ 20 mladoletnikov brez spremstva. Mladi bodo spoznavali krajevne navade in se učili osnov italijanskega jezika, vsak dan bodo pospravili in počistili dom, v njem bodo tudi kuhali in se udeležili delavnic. Po približno mesecu dni bodo zapustili skupnost za prvi sprejem ter pot socialne in kulturne integracije nadaljevali v drugih domovih za dolgoročni sprejem.

Tako je predsednica socialne zadruge La Quercia Barbara Gorza v glavnih obrisih pojasnila, kako bo potekal sprejem mladih migrantov v mladinskem domu v centru Opčin, in sicer na ponedeljkovem srečanju z vaščani, ki so ga priredili v sklopu zasedanja vzhodnokraškega rajonskega sveta. Nekatere je namreč zaskrbelo ob novici, da zadruga zapušča stavbo v lasti Sklada Mitja Čuk ob Repentabrski cesti, kjer je doslej sprejemala mlade migrante, in da se seli v center Opčin v bližino osnovne šole in vrtca ter tamkajšnjih igral.

Skupina vaščanov je izrazila svoje skrbi in predsednici Gorza očitala, da je izbrala neprimerno lokacijo za odprtje doma. Nasprotovalci odprtja so med drugim zahtevali, naj zadruga poskrbi za stalni nadzor mladoletnikov tudi s pomočjo organov pregona, drugi naj ne ostajajo gosti doma nikdar sami. Ob takih in podobnih pripombah je predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (Demokratska stranka) opozorila, da se nekateri vedejo, kot bi v centru Opčin odpirali zapor z najvišjo stopnjo varnosti, ko pa ponujajo zatočišče mladostnikom, ki so prepuščeni samim sebi.