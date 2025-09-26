Na Opčinah odprli podružnico tržaškega Muzeja burje

Burja premeša stvari in to bo storila tudi na Opčinah, kjer je danes uradno odprl svoja vrata Borarium, izpostava tržaškega Muzeja burje. Ta domuje v prvem in drugem nadstropju pravkar obnovljenega poslopja, ki je v Narodni ulici nadomestilo nekdanjo vojašnico finančne policije.

Društvo, ki upravlja Muzej burje, so člani ustanovili leta 1999, pet let kasneje so odprli prve prostore v Ulici Belpoggio, Skladišče vetrov. Že dlje časa pa se je porajala zamisel, da bi iz Muzeja burje nastal razpršeni muzej, ki bi na več lokacijah v okolici Trsta predstavljal ta veter s kulturne in z meteorološke perspektive. Danes so se te sanje vsaj v določeni meri uresničile, pod openskim soncem je bilo kljub relativnemu brezvetrju čutiti burjo. Duša muzeja Rino Lombardi je pojasnil, da nameravajo v prihodnje muzejsko dejavnost v veliki meri preseliti na Opčine, iz Skladišča vetrov naj bi deloma nastalo pravo skladišče, deloma pa raziskovalno središče.