Na Opčinah odprli podružnico tržaškega Muzeja burje

Burja premeša stvari in to bo storila tudi na Opčinah, kjer je danes uradno odprl svoja vrata Borarium, izpostava tržaškega Muzeja burje. Ta domuje v prvem in drugem nadstropju pravkar obnovljenega poslopja, ki je v Narodni ulici nadomestilo nekdanjo vojašnico finančne policije.
Društvo, ki upravlja Muzej burje, so člani ustanovili leta 1999, pet let kasneje so odprli prve prostore v Ulici Belpoggio, Skladišče vetrov. Že dlje časa pa se je porajala zamisel, da bi iz Muzeja burje nastal razpršeni muzej, ki bi na več lokacijah v okolici Trsta predstavljal ta veter s kulturne in z meteorološke perspektive. Danes so se te sanje vsaj v določeni meri uresničile, pod openskim soncem je bilo kljub relativnemu brezvetrju čutiti burjo. Duša muzeja Rino Lombardi je pojasnil, da nameravajo v prihodnje muzejsko dejavnost v veliki meri preseliti na Opčine, iz Skladišča vetrov naj bi deloma nastalo pravo skladišče, deloma pa raziskovalno središče.
Muzejski del Borariuma se razvija v prvem nadstropju okrepčevalnice Zinzendorf, kjer so na ogled tako »tradicionalni« burjasti eksponati kot tudi digitalne zanimivosti. Mladi in stari se bodo lahko med drugim zabavali z videoigro, ki simulira sprehod po pomolu Audace na vetroven dan. Pri tem se je treba izogniti marsikateremu letečemu predmetu. V drugem nadstropju pa razpolaga Borarium s predavalnico oziroma razstavnim prostorom. Kot je razložila Duna Viezzoli iz Muzeja burje, želijo, da bi dvorana bila predvsem »kreativni prostor, ki čezmejno združuje«. Nenazadnje, je spomnila, je muzej posvečen burji, »vetru, ki prekorači meje«.
Prva razstava, ki je na ogled v dvorani, je posvečena tržaškemu pesniku Miroslavu Košuti.
