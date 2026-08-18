Nad mestnim nabrežjem bodo nocoj poplesavali droni

Drevi bo na tržaškem mestnem nabrežju na sporedu svetlobni šov z brezpilotnimi letalniki, ki bo tako kot lani nadomestil tradicionalni velikošmarenski ognjemet. Občina Trst napoveduje uporabo tisočih dronov, ki bodo izvedli razne koreografije ob glasbeni spremljavi.

Šov se bo začel ob 22. uri. Iz varnostnih oziroma operativnih razlogov bo Pomol Audace nedostopen od 14. ure. Tržaško mestno nabrežje bo med Trgom Tommaseo in Ulico Mercato vecchio zaprto za promet, isto bo veljalo za kolesarsko stezo na nabrežju med Pomolom Audace in Ul. Mercato vecchio. Tudi plovba bo pred Velikim trgom prepovedana.

V primerjavi z lanskim letom bo v nočnem nebu zaplesalo še enkrat toliko dronov, kar bo omogočilo bolj dodelane oziroma zapletene koreografije. V primeru slabega vremena, poudarjajo na občini, bodo večer nadoknadili čim prej, vsekakor pa do polovice septembra.