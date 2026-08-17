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S ceste opazili konopljine rastline na balkonu

Policisti so v Naselju svetega Mavra pri Sesljanu aretirali 62-letnika, ki je na balkonu gojil "travo"

Spletno uredništvo |
Sesljan |
17. avg. 2026 | 12:46
    S ceste opazili konopljine rastline na balkonu
    Policisti z zaseženimi rastlinami( Policija )
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Sesljanski policisti so pred tednom dni med rutinskim patruljiranjem v Naselju svetega Mavra opazili balkon, na katerem so bile rastline z listi, podobnimi konopljinim. S kolegi so nato preiskali stanovanje 62-letnega državljana Italije.

Skupno so tam naleteli na deseterico rastlin konoplje, pet največjih je bilo visokih od 156 do 216 centimetrov, in večjo količino semen taiste rastline.

62-letnika so aretirali in odvedli v koronejski zapor, rastline in vso opremo za njihovo gojenje pa so zasegli.

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