S ceste opazili konopljine rastline na balkonu

Sesljanski policisti so pred tednom dni med rutinskim patruljiranjem v Naselju svetega Mavra opazili balkon, na katerem so bile rastline z listi, podobnimi konopljinim. S kolegi so nato preiskali stanovanje 62-letnega državljana Italije.

Skupno so tam naleteli na deseterico rastlin konoplje, pet največjih je bilo visokih od 156 do 216 centimetrov, in večjo količino semen taiste rastline.

62-letnika so aretirali in odvedli v koronejski zapor, rastline in vso opremo za njihovo gojenje pa so zasegli.