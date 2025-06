Na Opčinah sta danes, nekaj minut pred 13. uro, trčila avtomobila. Trčenje, do katerega je prišlo v križišču med Narodno ulico in Ulico Carsia, nedaleč stran od glavne postaje openskega tramvaja, je bil močno. Voznika sta se poškodovala, na kraju so reševalci službe 118. Več o zdravstvenem stanju poškodovanih pa še ni znano.

Gmotna škoda na vozilih je kar velika. Ustvarile so se daljše vrste in zastoji, saj so odsek zaradi izliva motornega olja začasno zaprli za promet.