Na Opčinah zagotovili popoldansko varstvo otrok

V krajevnih osnovnih šolah, in ne samo, je vse večje povpraševanje po podaljšanem pouku oziroma po popoldanskem varstvu otrok, zato so na openski osnovni šoli Franceta Bevka v sodelovanju z združenjem staršev in s krajevnimi kulturnimi ter športnimi društvi poskrbeli za rešitev, ki bi bila v oporo staršem. Otroci vseh petih razredov se bodo lahko v letošnjem šolskem letu po želji vsak dan udeležili popoldanskega podaljška, tudi ko ta ni predviden po šolskem urniku.

Družine v vse večjih težavah

Po kosilu in do 14.30 oziroma 15. ure bodo pisali naloge ob prisotnosti učiteljice in zunanje vzgojiteljice, ki jo je priskrbelo Združenje staršev Opčine, nato pa jim bodo nekatera krajevna društva nudila spremstvo od šole do lokacije dejavnosti, ki so jo izbrali. Novost je ob začetku pouka napovedala ravnateljica na večstopenjski šoli Opčine Mara Petaros, ki je tudi poudarila, da je potreba bo tovrstni pomoči še kako občutena.

Podobno je za Primorski dnevnik povedala podpredsednica Združenja staršev Opčine Alice Rinaldi: »V današnjih dneh, ko sta povečini oba starša zaposlena in tudi v popoldanskih urah v službi, je organizacija v družini zelo zahtevna.«