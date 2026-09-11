Na Padričah dobrodelni turnir golfa

Športno društvo Golf Club Trieste na Padričah bo v nedeljo gostilo dobrodelni dogodek, s katerim bodo zbirali sredstva za oddelka za onkologijo in hematologijo tržaške bolnišnice. Dogodek z naslovom Uno swing per le cure je namenjen tako članom golf kluba kot vsem ostalim, ki jih zanima ta šport. Vabljene so tudi družine.

Na programu bo turnir v golfu, na katerem bodo igralci odigrali vseh 18 lukenj po sistemu Stableford, pri katerem se točke podeljujejo glede na dosežke na posameznih luknjah. Na dnevu odprtih vrat se bodo lahko v golfu preizkusili tudi tisti, ki se z njim še niso ukvarjali, pri tem pa jim bo pomagala profesionalna golfistka Giulia Sergas. Priredili bodo tudi tekmovanje v patanju, torej natančnem spravljanju žogice v luknjo z udarcem po zelenici, ki bo odprto vsem. Predstavili bodo nove palice za patanje, sledili bodo nagovori, podelitev nagrad, dobrodelna loterija ter zaključek s sladico in penečim vinom.

Dogodek na Padričah letos prirejajo drugo leto zapored. Lani so na dobrodelnem športnem druženju za katinarsko bolnišnico zbrali kar dvajset tisoč evrov. Letos je dogodek podprlo še večje število sponzorjev, udeležence čakajo bogate nagrade.