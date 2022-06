Na Padričah so na potezi društva

Zapleteni zgodbi o usodi nekdanjega begunskega naselja na Padričah ni videti konca. Tržaški občinski svetniki Štefan Čok, Valentina Repini in Sefano Ukmar ter predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (vsi DS) so v sporočilu za javnost opozorili, da pozorno sledijo dogajanju in s tem v zvezi namignili na nekaj novosti, na katere morajo biti pozorna zlasti društva, ki tam domujejo.

O namembnosti območja je nazadnje tekla beseda v tržaški mestni hiši, ko je tržaški župan Roberto Dipiazza drugič sprejel društvene in družbene predstavnike. Prvič je bil takrat prisoten tudi rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda, ki je orisal načrt bodočega univerzitetnega kampusa, ki naj bi tam zrasel v okviru tridesetletne koncesije, ki jo je z univerzo pravkar podpisala Občina Trst – lastnik območja. Zataknilo se je pri tam delujočih društvih, saj je občina potrdila svoje stališče, da so poslopja neuporabna iz varnostnih razlogov, potem ko je stanovalce od 5. marca mirila, češ da ne bo težav z dostopom oz. da njihovo delovanje ne bo oškodovano.

Tržaška občina je takrat napovedala, da bo društva vprašala, naj izdelajo predlog o svojih prostorskih potrebah, kar se je končno zgodilo 20. junija. Društva so v teh dneh prejela pismo opremljeno s slovenskim prevodom – nanj morajo odgovoriti v roku 30 dni.

Čok, Repini, Ukmar in Cossutta so se pripravljeni srečati z zainteresiranimi subjekti z namenom, da se pogovori in soočanja nadaljujejo na konkretnih predlogih in da se padriškemu centru omogoči čim bolj stvaren razvoj, so sklenili.