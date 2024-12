Na parkiranem avtomobilu povzročila več tisoč evrov škode

Lastnik avtomobila, ki je bil pred nekaj dnevi parkiran na Senenem trgu, je lokalnim policistom prijavil več tisoč evrsko škodo, ki je nastala na njegovem vozilu, potem ko je vanj trčil neznani voznik oz. neznana voznica. Lokalni policisti so pregledali posnetke videonadzornih kamer in opazili trčenje, toda niso uspeli razbrati registrske tablice storilca. Kljub temu so s temeljito preiskavo in ob dobrem poznavanju teritorija po dveh dneh izsledili avtomobil. Na njem so bile še vidne poškodbe, ki so bile povsem skladne s trčenjem v parkirano vozilo.

Izsledili so lastnico. Gre za mlado voznico začetnico, ki je prisluhnila sorodnikovim nasvetom in pobegnila s kraja trčenja, ne da bi obvestila lokalnih policistov ali pustila na poškodovanem avtomobilu svoje osebne podatke.

Lokalni policisti so ji izrekli globo 431 evrov in kar 12 kazenskih točk na sicer novi vozniški. V primeru voznikov začetnikov se namreč točke, ki jih je bilo sicer le 6, podvojijo.