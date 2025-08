Na pomorski liniji med Trstom in Miljami sprejeli 100.000 potnika leta

Pomorska relacija med Trstom in Miljami je dosegla mejnik 100.000 letnih potnikov. Rekordni potnik je Tržačan, ki se je pred leti preselil v Milje, Alessandro Fischer Tamaro, sicer zvesti uporabnik linije. V zahvalo in čestitko za to je prejel dve vozovnici za skupnih sto brezplačnih plovb, od podjetja Trieste Trasporti pa še kupon za potovanje.

15 odstotkov potnikov več kot lani

Tako so včeraj poročali predstavniki podjetij Delfino Verde in Trieste Trasporti, ki so predstavili izjemno uspešne rezultate sezone v teku. Rekordni potnik namreč priča o tem, da so letos zabeležili 15 odstotkov potnikov več kot lani. Direktorica podjetja Delfino verde Bianca Jurcich je poudarila, da so linije zanimive za turiste, zlasti tista med Trstom in Miljami, ki obratuje kot edina celo leto.

Trenutno premore flota družinskega podjetja pet ladij in zagotavlja štiri povezave. Najnovejša ladja, GT, je bila zasnovana prav za potrebe 30-minutne plovbe med Trstom in Miljami, predvsem kar se tiče povečanega prostora za kolesa.

Na krovu več kot 5000 koles

Letos so na krovu sprejeli že več kot 5000 koles, tudi večerne oziroma skorajda nočne vožnje - ki so jih poskusno uvedli do polovice septembra letos - se obrestujejo.