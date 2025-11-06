Na Ponterošu odprli čokoladni sejem

Čokoholiki in sladkosnedci se morajo v šotoru na Ponterošu, kjer bo še do nedelje kraljeval čokoladni sejem Cioccolatiamo, pošteno zadrževati, da ne bi v torbo spravili vsega sladkega, kar ponujajo stojnice. Resnici na ljubo je ponudnikov nekoliko manj kot običajno, čokolade v vseh svojih okusih, oblikah in barvah pa kakorkoli ne manjka.

Danes so slovesno odprli štiridnevno prireditev, ki jo prireja podjetje Flash in se letos seli s Trga sv. Antona na Ponteroš. Ponudniki so tudi tokrat prišli z raznih koncev Italije in na svojih pultih ponujajo pravo morje dobrot, da se ljubiteljem sladkega cedijo sline. Čokolada - bela, mlečna in seveda črna, pa tista s sadjem ali s pistacijo, tista z mehkim srcem in tista s slano površino, tista z okusi, ki jih ne pričakuješ, in tista tradicionalna, kot nekoč. Potem so še namazi in mandolati ter slaščice s čokoladnimi prelivi.

Pod šotor lahko stopite med 9. in 21. uro.