Na Ponterošu odprli čokoladni sejem

Ljubitelji čokolade in drugih sladkih dobrot bodo na svoj račun prišli do vključno nedelje

Sara Sternad |
Trst |
6. nov. 2025 | 18:02
    Čokoladni sejem Cioccolatiamo na Ponterošu (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Čokoholiki in sladkosnedci se morajo v šotoru na Ponterošu, kjer bo še do nedelje kraljeval čokoladni sejem Cioccolatiamo, pošteno zadrževati, da ne bi v torbo spravili vsega sladkega, kar ponujajo stojnice. Resnici na ljubo je ponudnikov nekoliko manj kot običajno, čokolade v vseh svojih okusih, oblikah in barvah pa kakorkoli ne manjka.

Čokoladni sejem Cioccolatiamo na Ponterošu (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Čokoladni sejem Cioccolatiamo na Ponterošu (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)

Danes so slovesno odprli štiridnevno prireditev, ki jo prireja podjetje Flash in se letos seli s Trga sv. Antona na Ponteroš. Ponudniki so tudi tokrat prišli z raznih koncev Italije in na svojih pultih ponujajo pravo morje dobrot, da se ljubiteljem sladkega cedijo sline. Čokolada - bela, mlečna in seveda črna, pa tista s sadjem ali s pistacijo, tista z mehkim srcem in tista s slano površino, tista z okusi, ki jih ne pričakuješ, in tista tradicionalna, kot nekoč. Potem so še namazi in mandolati ter slaščice s čokoladnimi prelivi.

Pod šotor lahko stopite med 9. in 21. uro.

Slavnostni prerez traku na letošnjem čokoladnem sejmu Cioccolatiamo (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Slavnostni prerez traku na letošnjem čokoladnem sejmu Cioccolatiamo (LUCA TEDESCHI/FOTODAMJ@N)

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

