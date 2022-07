Na poti v Indijo sta se ustavila v Križu

»Do you speak english,« sta v soboto na Ribiških dnevih v Križu vprašala in se vključila v pogovor. Lennarta in Lukasa je pot s kombijem od Münstra, mesta na severozahodu Nemčije, vse do Indije vodila mimo Križa, kjer sta se ustavila za nekaj dni in takoj navezala stik z domačini.

Lukas in Lennart nista običajna turista, ki z avtodomom uživata v lepotah stare celine. Prav tako ni običajno njuno vozilo, Fordov gasilski kombi iz leta 1992. »Zaželel sem si vozila za daljša potovanja, pa sem kupil star gasilski kombi in ga tako priredil, da je v njem mogoče živeti na poti. Odločitev se je izkazala za cenovno zelo ugodno,« je razlagal komaj devetnajstletni Lukas in s prstom pokazal na ostanke napisa Feuerwehr na zadnjih vratih in intervencijske številke 112 na zadnjem delu vozila.

Belo-rdeč kombi razpolaga z dvema ležiščema, štedilnikom, mizo, rezervoarjem za vodo ter prostornim prtljažnikom. Mladenič, ki ima že izkušnje z mehaniko, je staro vozilo v avtodom v celoti predelal sam.»Moj cilj je Indija,« je v soboto zvečer na parkirišču pod Križem ponosno razložil Lukas. Prvi del poti mu bo vzdolž Balkanskega polotoka vse do Grčije delal družbo Lennart. Pot bo popotnika nato vodila do Turčije, kjer se mu bo pridružil drug prijatelj. »Največji izziv bo pridobitev vizumov ter posledično prečkanje turško-iranske, iransko-pakistanske ter pakistansko-indijske meje,« je dejal Lukas, ki si je denar za tako potovanje prigaral z obštudijskim delom.Fanta sta si za pot v Azijo vzela obilico časa, do Italije sta potovala dva tedna, medtem sta obiskala tudi slovenske gore in se ustavila na zabavi v Ljubljani. Njun namen je spoznati čim več ljudi, zaradi česar sta se v soboto namenila še do telovadnice Sava Ušaja v Nabrežini, kjer je društvo Sokol priredilo turnir v košarki in odbojki na mivki.