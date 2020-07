Na prefekturi slavnostni podpis

Malo pred 13. uro je na tržaški prefekturi napočil slavnostni trenutek podpisa memoranduma. Pred tem je ob 12.51 v dvorano prišel Boris Pahor, njegov prihod pa je pospremilo ploskanje. Uvodoma je nato spregovorila italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese. »Varovanje manjšin in njihovih pravic je eno izmed vodilnih in osnovnih načel naše ustave,« je izpostavila. »V sodelovanju z več institucijami, predvsem tržaške univerze, tržaške občine in Dežele FJK, smo pripravili protokol, v katerem smo podrobno opredelili časovnici in vrsto dejanj, ki jih bomo izvedli ob vrnitvi Narodnega doma. Vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti se bo v skladu z zakonom 38 iz leta 2001 končno lahko tudi izvedla. Z vrnitvijo Narodnega doma bomo lahko izpolnili enega temeljnih načel dveh demokracij: spoštovanje različnosti in nacionalne istovetnosti. Samo na ta način se lahko najine nacionalni skupnosti okrepita.«

Sledil je podpis dokumenta. Memorandum o vrnitvi Narodnega doma je podpisalo osem ljudi in sicer – v tem zaporedju – italijanska ministrica za notranje zadeve Luciana Lamorgese, minister za univerzo Gaetano Manfredi, direktor Agencije za javno domeno Antonio Agostini, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, tržaški župan Roberto Dipiazza, rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je zaželel dobrodošlico Borutu Pahorju. »Zgodovine ne moremo pozabiti in težke in boleče izkušnje ljudi, ki so trpeli na tem ozemlju se ne morejo pozabiti. Zato nas sedanjost in prihodnost kličeta na odgovornost. Treba se je odločiti da bomo iz tega trpljenja, ki ga je bilo občutiti na obeh straneh naredili eno samo misel in bomo pozabili na grde stvari, ali bo to postalo naša skupna vrednota. Postalo bo vir sodelovanja, spoštovanja, prijateljstva in skupnih stvari. Zaradi skupne odločitve, da stopimo vsi v Evropsko unijo, meja ne pomeni več ločitve. Italijani in Slovenci na obeh straneh meje smo se odločili za to pot, v imenu skupnih vrednot svobode, demokracije in miru. Danes v Trstu s prijateljem, predsednikom Borutom Pahorjem, zaznamujeva pomemben korak k dialogu dveh kultur, ki sta zelo pomembni za to območje,« je med drugim povedal.

Borut Pahor je govoril o prazničnem dnevu. »Preplavljajo me močni občutki sreče. 100 let po požigu je Narodni dom povrnjen Slovencem. Krivica je popravljena, zadoščeno je pravici. Danes je prazničen dan. Italija in Slovenija skupaj proslavljata. Gre za skupen podvig Slovencev in Italijanov. Gre za prepovedane sanje, ki so postale resničnost,« je med drugim izpostavil. »Vrnitev Narodnega doma daje vtis samoumevnosti, pa ni. Čeprav je po pravu in pravici. Kot je minilo do vrnitve toliko let, bi jih prav lahko minilo še toliko. Vrnitev je plod naših vztrajnih in vzajemnih ravnanj, ki so se tiho spletla v čudovito harmonijo medsebojnega zaupanja. Glede tega ponosno stojimo na ramenih naših predhodnikov in se s hvaležnostjo spominjamo njihovega poguma, premočrtnega vztrajanja in vizije povezane skupnosti z občutkom za drugega. Danes gre, kot je nekdo rekel, za »prepovedane sanje, ki so postale resničnost«. Kot bi se po sto letih končno poravnale vse zvezde. Vendar se niso same od sebe. Vsi mi smo jih,« je še dodal.