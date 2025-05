Na pročelju devinsko-nabrežinske občine mavrična zastava proti homofobiji

Jutri, v soboto, 17. maja, bodo na pročelju devinsko-nabrežinske občine ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji izobesili mavrično zastavo. Na ta dan leta 1990 je Svetovna zdravstvena organizacija homoseksualnost črtala s seznama duševnih bolezni in jo priznala kot naravno različico človeške spolne usmerjenosti.

»Med načeli, ki usmerjajo delo naše uprave, sta vključevanje in odprava vsakršne diskriminacije ne glede na spol, raso, jezik, veroizpoved, politično prepričanje, osebne in socialne okoliščine,« je med drugim zapisal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in opozoril, da gre le za eno izmed mnogih simbolnih dejanj. Upa pa, da »bodo v prihodnosti sledili tudi konkretni ukrepi, tako zakonski kot kulturni, ki bodo vsem zagotavljali pravo družbeno enakopravnost,« je zaključil.