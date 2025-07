Na Proseku bo nastopil legendarni Pero Lovšin

Odbor Gospodarskega društva Prosek napoveduje sredi avgusta edinstven glasbeni večer z enim najvplivnejših slovenskih glasbenikov vseh časov. V sredo, 13. avgusta, ob 20.30 bo na očarljivem vrtu Doma prosekarja - s pogledom na vaški zvonik - nastopil legendarni Pero Lovšin, ki letos praznuje 70. rojstni dan in več kot 40 let izjemne glasbene poti.

Dogodek sodi v turnejo Za sto let naprej slovenskega pevca, ki je kot solo izvajalec in kot član uspešnih slovenskih skupin v svoji karieri izdal kar 20 studijskih albumov. Že leta 1977 je soustanovil slavno punk-rock skupino Pankrti, ki je delovala vse do leta 1987 ter je zaznamovala slovensko in jugoslovansko rock sceno. Sledila je ustanovitev rock skupine Sokoli, ki je bila aktivna do leta 1993. S svojim edinstvenim vokalom in avtorskim pečatom se je Lovšin uvrstil v deseterico najpomembnejših slovenskih rock pevcev vseh časov.

Med številnimi vrhunci njegove kariere je tudi sodelovanje z drugima slovenskima glasbenima velikanoma, Vladom Kreslinom in Zoranom Predinom: leta 2000 so ustvarili pesem Slovenija gre naprej, himno slovenskega nogometa ob preboju na evropsko sceno.

Lovšin je skozi leta razprodal dvorane, kot so Križanke in Cankarjev dom, zdaj pa se občinstvu predstavlja v bolj intimni, akustični trio zasedbi, ki bo še posebej lepo zazvenela v domačem okolju proseškega dvorišča.

Vstopnina (18 evrov v predprodaji, 20 redna) vključuje tudi dobrodošlico - kozarec žlahtne kraške kapljice, ki bo obiskovalcem pričarala pristno domače vzdušje. Koncert je za mlajše od 14 let brezplačen. »Vabljeni na večer spominov, rokenrola in edinstvene energije Pera Lovšina, legende slovenskega odra,« pravijo predstavniki Gospodarskega društva Prosek. Za dodatne informacije in predprodajo vstopnic so na voljo facebook in instagram profila @drustvoprosek1905 ter spletna stran https://www.eventbrite.it.