Na Proseku danes Martinova furenga in drugo pestro dogajanje

Praznik sv. Martina na Proseku je v polnem teku. Danes bo na programu orientacijski tek Lov na Prosekarja (ob 9. uri), med 10. in 12. uro prirejajo dvojezične bralne dejavnosti za otroke v miramarskem muzeju Bioma. Ob 14.30 bo na vrsti tradicionalna Martinova furenga. Ob 18. uri bo v cerkvi sv. Martina nastop otroškega pevskega zbora Fran Venturini od Domja. Jutri ob 19. uri bo v proseškem Kulturnem domu predstavitev foto-knjige 120 let utrinkov in spominov, ki je nastala ob 120-letnici Godbenega društva Prosek. Publikacijo bo predstavil Marjan Kemperle, sodelovala bosta učenca Glasbene šole GD Prosek Evan Sossi in Lara Gerli. Sledila bo degustacija prosekarja (ob 20. uri v Domu prosekarja).

Praznik sv. Martina na Proseku! je tudi naslov slike, ki jo je Marco Novak po naročilu izdelal ob letošnjem proseškem martinovanju. Original slike, ki krasi zgibanko s programom dogodkov in drugimi informacijami, si lahko v teh dneh ogledamo na razstavi, ki so jo v petek odprli na sedežu zahodnokraškega rajonskega sveta na Proseku.

Vse do torka, ko bo višek praznovanj, bodo tu na ogled tudi druge Novakove pošasti - »beštie«, kot jih rad imenuje njihov ustvarjalec - in druge upodobitve v različnih tehnikah.

Po odprtju slikarske razstave je na sedežu rajonskega sveta potekala tudi predstavitev nove spletne strani o biosfernem rezervatu, ki jo je ustvaril Miramarski morski rezervat.