Na Proseku se je začelo martinovanje

Sveti Martin po kraških vaseh in širom naokrog prinaša novo vino, na Proseku pa je njegov prihod še toliko bolj občuten, saj je obenem tamkajšnji vaški zavetnik. Zato bo v vasi vse do torka vseskozi živo, praznovanje pa se je uradno začelo danes zvečer z zdravico – seveda s prosekarjem – v Domu prosekarja, kjer so kozarce kvišku dvignili predstavniki Kmečke zveze, društva Prosekar, zahodnokraškega rajonskega sveta, LAS Kras, Gospodarskega društva Prosek in okoliških občin, pa tudi domačini in drugi, ki so se jim pridružili.

Dobrodošlico je izrekel predsednik Gospodarskega društva Prosek Borut Sardoč, predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni je predstavil program dogodkov. V imenu Kmečke zveze je pozdravil njen predsednik Franc Fabec: »Sv. Martin je predvsem praznik kmetov, ki so čez celo leto garali na polju in končno prinesejo na mizo svoj pridelek,« je dejal. »Naše delo še ni zaključeno. Tako na zemljiščih kot tudi v zvezi s priznavanjem našega prosekarja,« pa je dejal predsednik društva Prosekar Andrej Bole.

Zdravico je spremljalo petje Ženskega pevskega zbora Prosek Kontovel pod vodstvom Marka Štoke in Tržaškega vokalnega kvarteta. Še pred tem so v prostorih rajonskega sveta odprli slikarsko razstavo Marca Novaka, Miramarski morski rezervat pa je tu predstavil novo spletno stran o tržaškem biosfernem rezervatu. Za konec pa se je dvignil zastor nad odrom Kulturnega doma Prosek - Kontovel, kjer je skupina Kras postregla s predstavo Naslov je na plakatu.

V soboto, 8. novembra, se program dogodkov nadaljuje. Od 10. do 12. ure prirejajo sprehod po biosfernem rezervatu Mab (obvezna prijava na info@ampmiramare.it). Ob 14. uri bo v Domu prosekarja dobrodelni turnir v briškoli, večer bo poživila glasba Treh prašičkov v Kulturnem domu. Lačne in žejne bodo v vasi vabile osmice Godbenega društva Prosek (na sedežu društva), osmica pevskega zbora Vasilij Mirk v Domu prosekarja in osmica U kutu, na Mandrijo pa vabi lunapark.