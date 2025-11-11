Na proseškem martinovanju karabinjerji legitimirali dvesto ljudi

Karabinjerji nabrežinskega poveljstva so v minulem koncu tedna izvajali poostren nadzor na proseškem martinovanju. Posebno so bili pozorni na dogajanje na glavnih cestah in v krajih, kjer se srečuje mladina. V večernih urah so z namenom, da bi preprečili morebitno najstniško nasilje, okrepili prisotnost na območju lunaparka. Skupaj so legitimirali dvesto ljudi, med temi je bilo več mladoletnikov in tujih državljanov. Preverjali so med drugim dogajanje na avtobusnih postajah, kjer so se prav tako shajale večje množice ljudi. Na kraju so bili tudi lokalni policisti in policisti.

Med cestnimi kontrolami so karabinjerji pet ljudi ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal od 1,08 do 1,97 grama na liter krvi, torej od dvakrat do štirikrat alkohola več v krvi od dovoljenega. Izrekli so jim tudi denarno kazen in odvzeli vozniška dovoljenja, avtomobile pa predali voznikom, primernim za pred volan.

Karabinjerji sporočajo, da bodo območje proseškega martinovanja nadzorovali do zaključka praznovanj in vabi občane, naj jim sporočijo morebitne kršitve ali sumljiva dejanja na telefonsko številko 112.