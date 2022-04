Na razpolago več kot milijarda evrov

Iz evropskega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) bo Furlanija - Julijska krajina prejela več kot milijardo evrov. Gole številke med drugim pravijo tako: 749,8 milijona bodo namenili infrastrukturi, 112 milijonov bodo odšteli za šolstvo, 148 milijonov bo šlo zdravstvu, skoraj 62 milijonov za javne gradnje in sodna središča, 14,34 milijona za zaposlovalno politiko. Tržaško pristanišče si je izborilo kar tretjino vseh finančnih sredstev, se pravi 416 milijonov evrov, ki pa bi lahko prerasli v 450 milijonov evrov. Ti in številni drugi podatki so bili danes dopoldne v kongresnem centru v Starem pristanišču v Trstu v ospredju razprave Italia Domani, institucionalne turneje o podrobnostih NOO v letih 2021 do 2027, ki jo prireja ministrski svet.