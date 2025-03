Na Reški cesti je avtomobil fiat panda pristal na strehi, pri čemer je poškodoval tudi nekaj parkiranih vozil. Po prvih podatkih se ni nihče huje poškodoval. Promet je nekaj časa potekal izmenično enosmerno. Na kraju so bili reševalci službe 118, lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče in gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravljali posledice nesreče.