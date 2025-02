Na Rilkejevi poti iskalna akcija s srečnim koncem

Izlet na Rilkejevi poti so včeraj spremljali trenutki strahu. Približno ob 18. uri, ko se je mračilo, so karabinjerji prejeli telefonski klic, da se je izgubil 26-letni fant z Downovim sindromom. Šlo je za slovenskega državljana. Skupina je izkoristila sončen dan za sprehod. Nenadoma pa skrbnik mladeniča ni več vedel, kje je. Iskali so ga, vendar ga niso našli. Bili so vedno bolj v skrbeh zaradi nizkih temperatur in so se bali, da bi se mu lahko kaj zgodilo. Postajalo je tudi pozno.

Obvestili so zato karabinjerje, ki so sprožili iskalno akcijo. Ti so fanta našli po približno eni uri na začetku Rilkejeve poti pri Zavodu združenega sveta v Devinu.