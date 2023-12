Na Senenem trgu sta ob 18.58 trčila avtomobil in skuter. Dve osebi sta se poškodovali, eno so izpod avtomobila reševali gasilci. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so obe prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.