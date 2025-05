Na shodu za Palestino množična udeležba

Na shodu za Palestino, ki poteka v Trstu, se je zbrala velika množica ljudi. Manifestanti so med sprevodom napolnili celotno Ulico Roma, in sicer od križišča z Ulico Ghega do križišča s Korzom. Med njimi je veliko mladih, v zraku pa plapolajo številne mavrične, palestinske in druge zastave. Shod poteka umirjeno.

Protestniki na sprevodu, za katerega je dalo pobudo več predstavnikov civilne družbe ter politike, zahtevajo konec masakra v Gazi, izpustitev izraelskih talcev, takojšnjo prekinitev ognja ter razdelitev humanitarne pomoči sestradanim prebivalcem palestinske enklave. Med pobudniki je tudi več Slovencev, politikov in kulturnikov. Zbrali so se ob 18. uri na Trgu Oberdan, shod pa se bo zaključil na Trgu Verdi.