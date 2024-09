Lokalni policisti so pred nekaj dnevi ustavili voznika skiroja, za katerega je bilo več kot očitno, da je predelan. Lastnik je namreč nanj namestil sedež. Lokalni policisti so med drugim ugotovili, da sta moč motorja in višina sedeža neskladna s pravili za kategorijo skirojev, pač pa da gre za pravi skuter. Vozniku so naložili skoraj 6000 evrov kazni, vozilo pa so zasegli.