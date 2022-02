Na šohtu Dipiazza za preklic odlikovanja Titu

Brez občinstva, da bi se tako izognili gnečam, ki so kljub padajočemu številu okužb še vedno nezaželene. V nekoliko bolj mirnih tonih, k čemur je najbrž pripomogla odsotnost vsedržavnih desničarskih politikov, a s samo za spoznanje spremenjeno retoriko. Tako je minila dopoldanska proslava ob dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus ob bazovskem šohtu.

Obisk obeh predsednikov, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, pred tem državnim spomenikom v Bazovici je odmeval v nastopih vseh govornikov, a zdi se, da je le škof Giampaolo Crepaldi ponotranjil njuno sporočilo. V svojem govoru je pozval k miroljubnemu sobivanju in spominjanju na vse, ki so padli kot žrtve sovraštva in »nečloveških ideologij«. Spomnil se je treh blaženih– Italijana Francesca Bonifacia, Slovenca Lojzeta Grozdeta in Hrvata Miroslava Bulesića – in jim posvetil posebno molitev. V njej se jim je priporočil, naj podpirajo vse tri narode na skupni poti do zmage dobrote in ljubezni.

Podobno razmišlja odvetnik Paolo Sardos Albertini, ki želi, da bazovski šoht postane skupen simbolni kraj za Italijane, Slovence in Hrvate, ki so trpeli pod komunistično rdečo zvezdo. Zato naj, po »odločilnem koraku« obeh predsednikov iz leta 2020, pred spomenik stopi tudi njun hrvaški kolega.

Župan Roberto Dipiazza je v svojem govoru med drugim pozval italijanski parlament, naj prekliče odlikovanje »krvnika Tita«, predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga pa se je pohvalil, da je njegova uprava odrekla finančno podporo »revizionistom« in zanikovalcem fojb.