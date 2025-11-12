Na svetnika so seveda nazdravili s prosekarjem

Med stojnicami krajevnih pridelovalcev in kramarjev, ki danes razstavljajo na Proseku, se je že v dopoldanskih urah sprehajalo zelo veliko ljudi. Na god svetega Martina, ki je proseški vaški zavetnik, je tudi novembrsko, prijetno sonce poskrbelo, da je bilo martinovanje uspešno. Stojnice so postavili navsezgodaj in takoj privabili kupce, uradno pa je praznovanje uvedla dopoldanska zdravica na Kržadi, kjer so skupaj dvignili kozarce kvišku predstavniki tržaške in okoliških občin ter rajonskih svetov, generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu, Kmečke zveze, Las Krasa ter nekaterih drugih krajevnih društev in organizacij.

V mislih vseh prisotnih pa je bil tudi Edi Bukavec, ki se je za vedno poslovil ravno na dan pred praznikom svetega Martina. Dolgo let je bil nekdanji tajnik Kmečke zveze duša proseškega martinovanja, je bilo slišati na kržadi.

Številne, ki so se udeležili zdravice - seveda s penečim prosekarjem - so obdajale stojnice sejma Okusi svetega Martina. Krajevni proizvajalci na Kržadi ponujajo najrazličnejše dobrote, vsak svoje: vino, sir, pršut, klobase, med, jabolka in še marsikatero poslastico. »Tu smo od osme ure zjutraj in postregli smo že marsikoga, v naslednjih urah pa pričakujemo še več ljudi,« so nam danes dopoldne povedali zadovoljni prodajalci.

Na Kržadi pa je stala tudi posebna stojnica, na kateri so učenci proseške Prvostopenjske srednje šole Fran Levstik ponujali svoje izdelke. Pokazali so nam, da so za priložnost izdelali uhane in drug nakit, pisane bralne znake in še marsikaj, ker pa so na sejmu želi velik uspeh, je bilo dopoldne v zameno za prostovoljni prispevek že skoraj vse razprodano.