Na Trgu Perugino skoraj izkrvavel

Malo je manjkalo, da bi 26-letni državljan Tunizije včeraj (v sredo) zvečer okoli 22. ure izkrvavel na Trgu Perugino, v bližini postajališča avtobusa št. 5. Kot je sporočila tržaška policija, ki preiskuje okoliščine napada z nožem, se moški bori za življenje, v intubaciji na oddelku za intenzivno terapijo katinarske bolnišnice.

Ko so reševalci prihiteli na kraj, je bil 26-letnik skoraj nezavesten, izgubil je veliko krvi. Vse kaže, da naj bi ga neznanec z nožem zabodel v nogo in z rezilom zadel femoralno arterijo. S policije so sporočili, da intenzivno preiskujejo okoliščine dogodka in napadalcu poskušajo priti na sled. Z oškodovancem se organi pregona zaradi njegovega zdravstvenega stanja še niso uspeli pogovoriti. Policija domneva, da je bil razlog za napad nepomemben, za krvavim dogodkom naj bi sicer stali posli z drogami.