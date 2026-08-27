Na Trsteniku so se pričela dela, težav v prometu pa ne manjka

Po tednu dni od njegovega zaprtja se zdi, da bi lahko poškodovani most na vrhu Ulice Bonomea na Trsteniku odprli čez približno deset dni. Časovnico del je napovedal tržaški župan Roberto Dipiazza. Potem ko se je tržaška občina sestala s predstavniki Italijanskih železnic, ki trdijo, da je za popravila mostu pristojna občina, se je župan odločil, da na kraj pošlje občinske delavce. Slednji bodo morali utrditi zaščitno ograjo in popraviti cestišče, kjer se udira.

Zaradi zapore Ulice Bonomea morajo vozniki, ki se želijo z Grete povzpeti na Kras, ubrati drugo pot. Nekateri izberejo strmo in ozko Ulico Scala santa, po kateri naj bi sicer vozili le stanovalci. Tudi tu je promet povečan. Mnogi krenejo po Ulici Commerciale, ki se v zgornjem delu, na Kolonji, priključi Novi cesti za Opčine. Tudi ta ulica pa bo še vsaj do nedelje zaradi del na vodovodnem in električnem omrežju v spodnjem delu zaprta za promet za vozila, ki peljejo navkreber. Slednja morajo sedaj, če želijo na Kras, mimo Rojana, po ulicah Sara Davis in Cordaroli. Vozila, ki se po Ulici Commerciale spuščajo proti mestu, pa v spodnjem delu zapora preusmerja v Ulico Pauliana.

Težave so tudi pri openskem Obelisku, kjer je promet zgoščen že zaradi semaforja. Slednjemu je treba dodati še zoženo cestišče zaradi del na cesti pod hotelom Obelisco. Več je tu tudi avtobusov: ker je Ulica Bonomea neprevozna, tu mimo vozi avtobus št. 38, ki se nato spusti do visoke šole Sissa. Potem je tu še avtobus št. 4, ki Opčine povezuje s Trstom.