Vandali ne počivajo, v Križu so se znesli nad javno lastnino

Na javnem igrišču v Križu so bili spet na delu vandali. Poškodovali so tamkajšnjo edino ostalo leseno mizo s klopmi vred – drugo so uničili pred dvema letoma – in se nanesli na košarkarski koš. O škodi so v torek zjutraj obvestili vaščani z objavo na družbenih omrežjih, »verjetno se je razdejanje zgodilo v noči na nedeljo ali pa na ponedeljek,« je za Primorski dnevnik povedal predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni, ki si je ogledal območje.

Karabinjerji na nabrežinskem poveljstvu so predsedniku potrdili, da je bilo v petek zvečer, ko so na kraju izvajali nadzor, še vse celo. Na območju, kjer je v preteklosti že prišlo do podobnih težav, bodo poostrili kontrole. Igrišče ni zapuščeno in občani ga redno uporabljajo. Ob igrišču so na razpolago tudi otroška igrala. Rajonski svet je s škodo takoj seznanil tudi Občino Trst ter prosil, naj zamenjajo koš in poškodovano urbano opremo. Kot rečeno, so se vandali nadnjo v preteklosti že znesli, in sicer avgusta 2024, ko so uničili prvo mizo. Leto pred tem pa so poškodovali tudi nekatera igrala, iztrgali so gugalnice, ki jih je občina kasneje zamenjala z novimi.