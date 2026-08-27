Pomlajena Soča želi obstati v C-ligi

Pri odbojkarjih Soče začenjajo novo poglavje. V novi sezoni bo Soča, ki je izpadla iz B-lige, ponovno igrala v C-ligi, a se bo njena ekipa dodobra spremenila. Večina odbojkarjev, ki je lani nastopala v B-ligi, se je namreč poslovila od ekipe, tako tisti, ki so le eno leto igrali pri Soči, kot tudi dolgoletni stebri.

Nekateri so, kot smo poročali, Sočo zamenjali za druge ekipe naokrog po Italiji in tujini, drugi pa v prihodnji sezoni ne bodo igrali odbojke.

Pri Soči tako ostaja le pet odbojkarjev, ki so lani igrali v B-ligi. To so Borut Vižintin, Gregor Makuc, Andrej Cotič, Nikolaj Černic in Gregor Antoni. V ekipi bodo še Martin Devetak, ki je v lanski sezoni igral v prvi diviziji, Peter Persoglia, povratnik Gabriel Devetta ter mlajši Jakob Quinzi, Francesco Midena in Gabrijel Černic. Ekipo bodo dopolnjevali tudi nekateri drugi igralci U17, ki jih bo sproti izbral trener.

Kot znano, ima moška ekipa Soče tudi novega trenerja. To je Paolo Mattia, ki je nove varovance že spoznal na dveh treningih konec junija, od ponedeljka pa se z njimi pripravlja na novo sezono. Pomagal mu bo Matej Juren, skupaj bosta trenirala C-ligo in U17. Kot je pojasnil športni vodja Ivo Cotič, so se pri Soči odločili, da v letošnji sezoni ne bodo igrali prve divizije. Bodo pa zato mladi imeli možnost, da se poleg igranja v prvenstvu U17 preizkusijo tudi v prvenstvu U19.

»Cilj ekipe je bo obstanek v ligi. Ekipo smo namreč precej pomladili. Namen je ravno ta, da jo čim bolj pomladimo. Zizjemo Martina Devetaka (1990) in Petra Persoglie (2001) so vsi fantje letnikov od 2004 do 2010,« je pojasnil Ivo Cotič. »Kot rečeno bo cilj obstanek, ne poznam pa drugih ekip, čeprav vemo, da so se nekatere okrepile,« je še dejal Cotič.