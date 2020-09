Na tržaškem valobranu zrasel inkluzivni športno-kulturni center

Inkluzivno: ta na prvi pogled enostaven, a še kako pomemben pridevnik bo alfa in omega družbeno-kulturnega in športnega inkluzivnega centra, ki nastaja na valobranu, ki je nekoč staro pristanišče branil pred bučanjem valov Tržaškega zaliva.

»Naš center bo namenjen vsem, ne glede na njihove motorične sposobnosti in psihofizične značilnosti, s posebnim poudarkom na delu z ljudmi s posebnimi potrebami, ki bodo tukaj lahko izvajali najrazličnejše vodne športe, od plavanja do veslanja, potapljanja in ribolova,« je na valobranu razložil barkovljanski skiper in filantrop Berti Bruss, duša projekta Disequality, vsi enaki v drugačnosti, ki se ukvarja z vključevanjem ljudi s posebnimi potrebami v širšo družbo, preko najrazličnejših športnih aktivnosti, predvsem na morju.

»Postopek za pridobitev dovoljenja je bil izredno dolg in zapleten. Na vsak odgovor je bilo treba čakati več tednov, če ne celo mesecev, a nam je naposled uspelo pridobiti štiriletno dovoljenje za uporabo valobrana. Sedaj lahko končno začnemo z vzdrževalnimi deli. Ta bodo kar obsežna, saj je strukturo močno načel čas,« je pojasnil Pierpaolo Scubini, predsednik tržaškega odseka Italijanske pomorske zveze (Lega navale italiana), ki je formalno vodil postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo valobrana, pri čemer sta mu na pomoč priskočila še podpredsednik odseka Roberto Benedetti ter odgovorni za kulturne dejavnosti pri tržaški pomorski zvezi Roberto Fabris.