Na tržaški medicini zapolnili le nekaj več kot polovico mest

Na spletni strani www.universitaly.it italijanskega ministrstva za univerzo in raziskovanje so v četrtek objavili začasen seznam sprejetih študentov na medicinske fakultete oz. tistih kandidatov, ki so v poskusnem semestru izdelali na izpitih kemije, fizike in biologije. Po prvih podatkih, ki jih je v javnost poslala rektorica tržaške univerze Donata Vianelli, je vse tri izpite na Tržaškem izdelalo 134 kandidatov, kar je 64 odstotkov vseh mest na medicini (210).

Le pet bodočih zobozdravnikov

K tem gre pripisati še kandidate za poklic zobozdravnika. Mest je v tem primeru 40, tri izpite pa je izdelalo le pet študentov. Po pravilih, ki jih je ministrstvo prilagodilo, ko je po prvih izpitih kazalo, da jih bo skozi tri preizkušnje prišlo premalo, bodo seznam v naslednjih mesecih dopolnjevali s kandidati, ki so izdelali vsaj en izpit na tri, če bodo ostala dva ponovno polagali in izdelali ob februarskem izpitnem roku.

Tudi za tržaško univerzo se tako zaključi prva faza na novo uvedenega postopka za sprejemanje študentov na medicino in zobozdravstvo. Rektorica je prepričana, da bodo mesta na obeh fakultetah zapolnili. Na državni ravni je kandidatov, ki so izdelali vsaj na enem izpitu, 22.688, mest pa skupno 17.278. Reforma, ki za vstop na medicinsko fakulteto predvideva omenjeno poskusno obdobje, še ne prepričuje rektorjev.